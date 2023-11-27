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عمان تتوج بكأس وذهبية بطولة العرب المدرسية وليبيا رابعا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 27 نوفمبر 2023, 02:29 مساء
عمان تتوج بكأس وذهبية بطولة العرب المدرسية وليبيا رابعا (صور)
جانب من منافسات البطولة العربية المدرسية. (إنترنت)
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أسدل الستار، أمس الأحد، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس في مصر على بطولة العرب المدرسية، وشهدت تتويج منتخب عمان بكأس وذهبية البطولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب لبنان بهدف، جاء بإمضاء اللاعب سليمان المحروقي.

وتوجت مصر بالميدالية البرونزية، بعد فوزها على ليبيا في مباراة تحديد المركز الثالث، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة (5-3).

حفل التتويج بحضور وزراء من مصر
وعقب المباراة النهائية أقيم حفل التتويج بحضور وزير التعليم في مصر الدكتور رضا حجازي، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والأمين العام الدكتور إدريس فتحي، ورئيس إدارة الأنشطة الطلابية الدكتورة إيمان حسن.

حضر أيضا رئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، ومدير البطولة تامر فكري، وأعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وتوجت الفرق المتفوقة في منافسات كرة القدم بنين، وتوجت عمان بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ولبنان بالميدالية الفضية، ومصر بالميدالية البرونزية.

وتوجت المغرب بكأس وذهبية كرة القدم بنات، ونالت فتيات مصر الميدالية الفضية.

يشار إلى أن ليبيا حلت في الترتيب الرابع من بين 10 منتخبات مشاركة، وهى: عمان ولبنان ومصر وليبيا وفلسطين والسعودية والمغرب والكويت والعراق والجزائر.

جانب من منافسات البطولة العربية المدرسية. (إنترنت)
جانب من منافسات البطولة العربية المدرسية. (إنترنت)
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