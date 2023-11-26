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الهلال ضيفًا ثقيلًا على اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» وسط تحكيم إيفواري.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 26 نوفمبر 2023, 05:04 مساء
الهلال ضيفًا ثقيلًا على اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية» وسط تحكيم إيفواري.. الأحد
تدريب فريق الهلال استعدادا لضربة بداية دور المجموعات في «الكونفدرالية». (فيسبوك)
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عيَّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم إيفواريًّا لإدارة مباراة اتحاد العاصمة والهلال بنغازي الليبي، المقرر إقامتها اليوم الأحد، على ملعب 5 جويلية 1962، لحساب افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لكأس «الكونفدرالية» الأفريقية للأندية، وتجرى عند الساعة التاسعة مساء، بتوقيت ليبيا.

يقود اللقاء حكم الوسط إبراهيم خليلو طراوري والمساعد الأول عبدالرحمن ديزيري نغوة والمساعد الثاني ونوهو واتارا والحكم الرابع سورو تيونيفار ومراقب اللقاء محمد عبدات بلال من موريتانيا.

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وفي المجموعة الأولى نفسها يخوض فريق مودرن فيوتشر المصري أولى مبارياته أمام سوبر سبورت يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

وكان فريق الهلال أقام معسكرًا تدريبيًا في مصر أجرى خلاله عدة مباريات ودية قبل التحول إلى الجزائر.

فيصل البدري قائد فريق الهلال يحمل شعار البطولة الأفريقية للأندية. (فيسبوك)
فيصل البدري قائد فريق الهلال يحمل شعار البطولة الأفريقية للأندية. (فيسبوك)
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