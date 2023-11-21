المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي، اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساء، المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم نظيره الكاميروني في استحقاق مهم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك على أرضية ملعب شهداء بنينا بحضور الجمهور.

«فرسان المتوسط» يدخل المباراة وأمله التصدي لـ«الأسود غيرالمروضة»، والخروج بنتيجة إيجابية ترضي الجمهور الرياضي، وتساعده في باقي منافسات المجموعة.

«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة

واعتمد مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» على العناصر الشابة نفسها، ولم يضف أي عناصر جديدة لهذه المجموعة، سعيا لتحقيق الانتصار الثاني في التصفيات، بعد حصده أول ثلاث نقاط أمام منتخب إسواتيني بهدف نظيف.

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بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني بثلاث نقاط لكل منهما.

ويأتي ثالثا كيب فيردي ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني وسادسا موريشيوس دون نقاط.

المنتخب الوطني يرتدي اللون الأحمر

وعقد، أمس الإثنين في بنغازي، الاجتماع الفني بحضور ممثلي المنتخبين، وخلص إلى ارتداء المنتخب الوطني قميصه الرسمي باللون الأحمر. أما منتخب الكاميرون فسيرتدى زيه الأخضر.

المنتخب الكاميروني لكرة القدم في ظهور سابق. (أرشيفية : الإنترنت)