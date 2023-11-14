منتخب ليبيا دون محترفيه يستعد لمواجهة إسواتيني في جنوب أفريقيا بتصفيات كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، أمس الإثنين، إلى جنوب أفريقيا، لدخول معسكر تحضيري قبل المواجهة المرتقبة مع منتخب إسواتيني الجمعة المقبل في تمام الثالثة مساء على ملعب مبومبيلا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم، التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

المنتخب الوطني سيلتقي في ثانية جولات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة 2026، التي ستقام في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، المنتخب الكاميروني على ملعب شهداء بنينا في 21 نوفمبر الجاري.

- شاهد.. «في التسعين» يكشف غياب النظام في التعامل مع المنتخب الليبي

وأجرى المنتخب، مساء أمس الإثنين، أول تدريباته بجنوب أفريقيا في حضور جميع الرياضيين المختارين في قائمة المدرب الصربي «ميتشو»، التي خلت من المحترفين، وشهدت اعتماده على اللاعبين المحليين الشباب، مع دعمه الفريق بعنصرين فقط من أصحاب الخبرة: فيصل البدري وأحمد كرواع.