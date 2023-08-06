الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد اتحاد كرة القدم أن الأحكام القضائية الصادرة بحل مجلس إدارة الاتحاد لا تزال في مرحلة الخصومة، وأن هذه الأحكام جرى استئنافها ومنظورة أمام المحاكم.

التمسك بالنظام الأساسي

وقال رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني في رده على استفسار اللجنة الأولمبية الليبية التي أرسلته للوقوف على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بشأن تلك الأحكام القضائية، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة يمارس عمله بشكل طبيعي وينفذ قراراته باستقلالية تامة، ولن يسمح لأي طرف آخر بأن يحمله على اتخاذ أي قرارات تخالف نظامه الأساسي والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

يذكر أن الرئيس السابق للاتحاد أنور الطشاني، ووكيل وزارة الرياضة السابق إبراهيم شاكة، قاما برفع قضية لحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأنه قد صدر حكم بحل الاتحاد لكنه لم ينفذ حتى الآن.

عدم جواز اللجوء للقضاء العادي

وأضاف الشلماني أن لائحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، والمبدأ العام الوارد في أنظمة الاتحاد الدولي «فيفا» يحظران اللجوء إلى المحاكم العادية، كما ينص النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية على أن النزاعات والشكاوى الرياضية التي قد تنشأ ما بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لا يجوز إحالتها إلى المحاكم الإدارية والمدنية والهيئات الرقابية والجهات الحكومية، ما يعني أن كل اتحاد يجب عليه إدارة شؤونه بشكل مستقل ودون تأثير من أطراف أخرى.

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وأشار رد اتحاد الكرة الذي نشرته اللجنة الأولمبية الليبية على صفحتها بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إلى أن الاتحاد الدولي «فيفا» أرسل خطابًا في الثالث من فبراير الماضي ذكر فيه أنه يتابع عن كثب القضايا المتداولة أمام المحاكم العادية ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم، ونبه «فيفا» في خطابه إلى ضرورة الامتثال الكامل للقوانين والمتطلبات الإلزامية الواردة في النظام الأساسي وعدم اللجوء إلى القضاء العادي.

وشدد خطاب عبدالحكيم الشلماني الموجه إلى اللجنة الأولمبية على أن اتحاد الكرة لم يقم برفع أمر تلك القضايا المرفوعة ضده إلى «فيفا» حفاظًا على حماية عضوية الاتحاد في الاتحادات الإقليمية والدولية والأنظمة الأساسية لها.

حكام معدوم الأثر

ونوه بأن الحكم القضائي المرسل إلى اللجنة الأولمبية معدوم الأثر لأنه صادر عن محكمة لا ولاية لها في إصداره، كما أن النزاع يخرج برمته عن ولاية القضاء الليبي، وينعقد لهيئة التحكيم الرياضي الوطنية أو «فيفا» أو الاتحاد الأفريقي.

التدليس على اللجنة الأولمبية

وأوضح رد الشلماني على اللجنة الأولمبية أن من أرسل الأحكام القضائية إلى اللجنة الأولمبية قام بالتدليس عليها على الرغم من أن تلك الأحكام مستأنف عليها ومنظورة أمام المحاكم، فضلًا عن أن اتحاد الكرة لم يستنفد كافة درجات التقاضي أمام المحاكم العليا، وهناك الكثير من السبل أمام القضاء المستعجل للرد على محاولة إرباك العمل ووضع العراقيل أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة.

رد اتحاد الكرة على خطاب اللجنة الأولمبية (حساب اللجنة الولمبية على فيسبوك)

رد اتحاد الكرة على خطاب اللجنة الأولمبية (حساب اللجنة الولمبية على فيسبوك)

رد اتحاد الكرة على خطاب اللجنة الأولمبية (حساب اللجنة الولمبية على فيسبوك)

رد اتحاد الكرة على خطاب اللجنة الأولمبية (حساب اللجنة الولمبية على فيسبوك)