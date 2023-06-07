انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة «الوسط» (WTV) مباراة دارنس والصداقة في المجموعة الأولى ضمن الجولة التاسعة من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا».

انتهت مباراة دور الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1. ويدخل درانس المباراة برصيد 21 نقطة، بينما حصد الصداقة 23 نقطة قبل جولة ختام الدوري.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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