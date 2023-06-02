شاهد الاستوديو التحليلي لقناة «الوسط»: مباريات الجولة الثامنة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» في تمام 3:45 مساء.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مؤيد إسكندر، ويستضيف محللي قناة «الوسط» علي أرحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

مقابلات الجولة الثامنة من «ورينا»

تشهد الجولة الثامنة من «دورينا» مواجهات بين كل من (الاتحاد والاتحاد المصراتي)، و(الأخضر ودارنس)، و(النصر وشباب الجبل)، و(الأولمبي والخمس).

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