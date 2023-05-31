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اتحاد الدرّاجات يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 31 مايو 2023, 07:11 مساء
اتحاد الدرّاجات يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية
شعار الاتحاد الليبي للدرّاجات. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر رئيس الاتحاد الليبي للدرّاجات المكلف مرعي رمضان المصراتي ثلاثة قرارات بإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بطرابلس والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

وكلف الاتحاد الليبي للدرّاجات، مختار أحمد الشبلي برئاسة الاتحاد الفرعي للدراجات بمنطقة طرابلس، وعين مصطفى بلقاسم جمعة نائباً للرئيس، وفاتح المرابط أميناً عاماً، ومحمد المرابط أميناً للصندوق، وعضوية عبدالرزاق رمضان ومصطفى البسكري وآمنة علي عمار.

أما الاتحاد الفرعى للدراجات بالمنطقة الشرقية فقد جرى تكليف محمد موسى بوجواري رئيساً، وتوفيق الميلادي نائباً للرئيس، ومجدي مسلم أميناً عاماً، وفايز البرغثي أميناً للصندوق، وعضوية محمد الغرياني ومحمد المجبري ووائل سالم أبوبكر.

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بينما الاتحاد الفرعي للدراجات بالمنطقه الغربية فقد كلّف عادل البغدادي الهاشمي رئيساً، وعلي سلطان نائباً للرئيس، والصديق الغرابلي أميناً عاماً، ومعمر مهاره أميناً للصندوق، وعضوية خالد فرحات وعمار دخيله وخالد سالم السائح.

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