الترسانة يعود بنقطة ثمينة من أرض البشائر في دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عاد فريق الترسانة بنقطة ثمينة من مدينة مصراتة بعد تعادله السلبي دون أهداف مع فريق البشائر في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب في الدوري الليبي الدرجة الأولى عن المجموعة الرابعة.

وتبقى مباراة واحدة فقط، وتجمع فريق أبي الأشهر والمجد في ختام مباريات هذه المجموعة ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري.

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ترتيب المجموعة الرابعة

البشائر في صدارة المجموعة بـ21 نقطة، والترسانة في الترتيب الثاني برصيد 19 نقطة، وأبي الأشهر تنقصه مباراة ورصيده 16 نقطة، والوطن 16 نقطة، ورفيق 14 نقطة، والشط 12 نقطة، والفالوجا 12 نقطة، والمجد ثماني نقاط وتنقصه مباراة، وترهونة في آخر الترتيب بأربعة نقاط.

لاعبو فريق الترسانة من مواجهة البشائر في دوري الدرجة الأولى الليبي، 24 مايو 2023. (محمد قجام: الوسط)

لاعبو فريق البشائر من مواجهة الترسانة في دوري الدرجة الأولى الليبي، 24 مايو 2023. (محمد قجام: الوسط)

لقطة من مواجهة فريق الترسانة وضيفه البشائر في دوري الدرجة الأولى الليبي، 24 مايو 2023. (محمد قجام: الوسط)

لقطة من مواجهة فريق الترسانة وضيفه البشائر في دوري الدرجة الأولى الليبي، 24 مايو 2023. (محمد قجام: الوسط)