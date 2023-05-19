شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة النصر والصداقة ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم في تمام السادسة والنصف مساء، عن المجموعة الأولى.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة «الوسط» علي أرحومة وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل النصر المواجهة وعينه على فض الشراكة في المركز الثاني مع الهلال، الذي يحمل نفس عدد النقاط (25 نقطة)، خلف المتصدر الأهلي بنغازي برصيد 29 نقطة، بينما الصداقة لا يرى سوا نقاط المباراة الثلاث من أجل الابتعاد أكثر عن التعاون صاحب المركز الثامن، والمبتعد عنه بفارق نقطتين فقط.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 25 نقطة، والفوز اليوم يقلص فارق النقاط بينه وبين الأهلي بنغازي إلى نقطة وحيدة، بينما الصداقة في حالة تحقيق الفوز فإنه سيرتفع إلى المركز الرابع متساويا مع الأخضر، وأمام دارنس والصقور، ما يحيي آماله في البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

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