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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:00 صباحا
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»
لقطة من مواجهة الأهلي طرابلس والأولمبي في «دورينا»، 15 مايو 2023. (الإنترنت)
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ينطلق، اليوم الجمعة، في تمام الرابعة مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة المحلة والأهلي طرابلس المؤجلة من الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل المحلة المواجهة وعينه على تحقيق المفاجأة واقتناص نقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية، بينما الأهلي طرابلس يسعى للدفاع عن مركزه الثالث، آخر المراكز المؤهلة إلى الدور المقبل من الدوري.

ويحتل المحلة المركز الأخير في جدول الدوري برصيد ثلاث نقاط من خلال 13 مباراة خاضها، بينما الأهلي طرابلس في المركز الثالث ويملك في رصيده 24 نقطة مبتعدا بفارق نقطتين عن أبوسليم في المركز الثاني، والفوز اليوم يرتقي به أمام أبوسليم في الترتيب العام.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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