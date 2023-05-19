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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 10:58 صباحا
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
لقطة من مواجهة السويحلي الودية أمام خليج سرت، 11 مايو 2023. (الإنترنت)
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يلتقي، اليوم الجمعة، فريق السويحلي على ملعب مصراتة فريق الأولمبي، ضمن الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويدخل الفريقان صراعا على المركز الرابع، قبل محاولة التنافس على المركز الثالث الذي يحتله فريق الأهلي طرابلس، ويسعى السويحلي لاقتناص المركز الرابع أمام الأولمبي المتفوق عليه بفارق نقطتين.

الفوز اليوم سيرفع رصيد السويحلي إلى 20 نقطة في المركز الرابع، أمام الأولمبي الذي يملك في رصيده 19 نقطة، محتلا بها المركز الرابع في الترتيب العام، وخلف الأهلي طرابلس الثالث برصيد 24 نقطة، وبنفس عدد المباريات، ويتواجه في التوقيت ذاته أمام المحلة متذيل الترتيب.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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