شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الجمعة في تمام السادسة والنصف مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة الأهلي بنغازي وشباب الجبل ضمن الأسبوع السادس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع عبد الرازق بالحاج، ويستضيف محللي قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي رحومة وعبدالرحيم نجم، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويسعى الأهلي بنغازي للخروج فائزا من هذه المواجهة، للعودة لصدارة الترتيب العام، بعد تساوي الهلال معه في النقاط عقب فوزه على التحدي أمس الخميس، ووضع الضغط على النصر الذي سيخوض غدا مواجهة قوية أمام التعاون، بينما شباب الجبل يدخل المواجهة ممنيا النفس بحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته بالدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي بنغازي المركز الثالث بذات الرصيد مع الهلال والنصر (25 نقطة)، مع مباراة أقل من الهلال المتصدر، بينما يتذيل شباب الجبل الترتيب العام برصيد نقطة وحيدة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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