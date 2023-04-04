شاهد: رسالة نشنوش لجماهير الأهلي طرابلس قبل ضربة البداية في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

حرص الحارس الدولي السابق بنادي الأهلي طرابلس محمد نشنوش، على توجيه رسالة قصيرة عبر الفيديو لجماهير ناديه قبل ضربة البداية في البطولة العربية للأندية.

وقال نشنوش: «نعلم حجم المنافس المصري على أرضه، ونحاول تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب، لأنها صاحبة مردود كبير، وسنحاول إراحة الفريق قبل لقاء الإياب في ليبيا»، حسب فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس على «فيسبوك».





ويحل فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضيفا على فريق طلائع الجيش المصري في القاهرة، ضمن مباراة الذهاب في منافسات البطولة العربية للأندية على كأس الملك سليمان.

كان الأهلي طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك، وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

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أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة الأندية العربية التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض عن مواجهات قوية لفريقي الأهلي طرابلس «الزعيم» والاتحاد «العميد» ممثلي ليبيا في البطولة.

وأوقعت القرعة الأهلي طرابلس في الدور الأول أمام فريق طلائع الجيش المصري (مباراة الذهاب ستكون في مصر والإياب على ملعب شهداء بنينا)، الفائز منهما يواجه الفائز في مباراة شباب الخليل الفلسطيني والسيب العماني، ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري.