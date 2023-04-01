فوز زوارة على المعمورة في قدامى الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الجمعة بقاعة نادي الاتحاد ثاني مباريات قدامى الكرة الطائرة، تحت إشراف وتنظيم مكتب الرياضة بطرابلس، وبالتعاون والتنسيق مع رابطة قدامى الكرة الطائرة.

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جمعت المباراة بين فريقي زوارة والمعمورة، وتميزت بالمستوى الفني الجيد من الفريقين، وتواصلت لثلاثة أشواط، كان التفوق فيها لفريق قدامى زوارة بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (17-25، 25-18، 15-7)، أدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني.

مباراة اليوم

اليوم السبت يتجدد الموعد بقاعة نادي الترسانة بداية من الرابعة والنصف مساء مع مباراة واحدة ستجمع بين طرابلس وغوط أبوساق.

منافسات قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)