المحلة أوباري يواجه تحدي طمينة في نهائي كأس القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مصطفى المصلي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن ملعب القدم المصغرة في شارع عمر المختار والمقابل لمصيف السندباد في طرابلس سيشهد، اليوم الأربعاء، نهائي كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2022-2023.

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وتجمع المباراة بين تحدي طمينة الذي تأهل بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الباروني جادو بسبعة أهداف مقابل هدفين (7-2)، ليواجه المحلة أوباري الذي تأهل بعد فوزه في نصف النهائي على اتحاد درنة بركلات الترجيح (3-2).

وأضاف المصلي أن الفائز سيتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بالإضافة إلى مبلغ 15000 دينار، والفاقد للمباراة سيتوج بالميدالية الفضية.