السويحلي بطل ليبيا للكرة الطائرة للمرة الـ11 في تاريخه (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار، أمس الإثنين، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية على إياب الدوري الليبي للكرة الطائرة، حيث شهد تتويج السويحلي بطلا للدوري للمرة الحادية عشرة في تاريخه، رغم خسارته أمام الأهلي بنغازي، بنتيجة شوطين لثلاثة أشواط كانت نتائجها كالتالي:

تقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول (25-21)، والشوط الثاني كان التفوق فيه للأهلي بنغازي (25-18)، والشوط الثالث للسويحلي (25-15)، وعاد الأهلي بنغازي ليتفوق في الشوط الرابع (25-20)، وكان التفوق في الشوط الخامس للأهلي بنغازي بنتيجة (15-12).

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توج لاعب الأهلي بنغازي المنذر أبولبابة بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما جاء الترتيب النهائي لرباعي التتويج السويحلي تسع نقاط، والنصر خمس نقاط، والأهلي بنغازي أربع نقاط، بينما غاب الأهلي طرابلس.

حفل التتويج عقب المباراة الختامية

عقب المباراة الختامية، أقيم حفل التتويج بحضور عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ورئيس المنطقة الحرة محسن السقوطري، ورئيس فرع الهلال الأحمر بمصراتة فتحي الشيباني أبوشعالة، ومدير شركة ليبيا للتأمين بمصراتة أحمد التريكي، ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، وأعضاء الاتحاد واللجان العاملة.

كؤوس وميداليات وجوائز الأفضل

وتسلم السويحلي كأس البطولة والميدالية الذهبية، وتوج النصر بالميدالية الفضية، والأهلي بنغازي بالميدالية البرونزية، كما توج لاعب الأهلي بنغازي محمد رافع بجائزة أحسن مرسل.

وفاز لاعب النصر أنس الوداني بجائزة أفضل صد، ولاعب السويحلي عبدالرحمن دغدنة بجائزة أفضل معد، واللاعب محمد موسي بأفضل ضارب، ولاعب السويحلي فؤاد المعروق بجائزة أفضل لاعب حر «ليبرو».

كما فاز لاعب السويحلي محمود الأشلم بجائزة أفضل لاعب شامل، ولاعب السويحلي رواد رويحة بجائزة أفضل استقبال، وتوج محترف الأهلي بنغازي سيرجي ريزالوف بجائزة أفضل لاعب أجنبي في البطولة.

يشار إلى أن السويحلي توج ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة أعوام 1991- 1997- 1999- 2002- 2004- 2015- 2016- 2018- 2019- 2022- 2023.

تتويج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

تتويج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

تتويج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

تتويج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

تتويج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)

تتويج السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)