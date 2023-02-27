الأنصار يستضيف النجمة في دوري الدرجة الأولى.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد الإثنين مع مباريات في الجولة السابعة لفرق الدرجة الأولى موزعة كالتالي: على ملعب مدينة البيضاء الأنصار يستضيف النجمة.

وعلى ملعب صرمان أبي الأشهر يحل ضيفا على رفيق، وعلى ملعب السويحلي البشائر يستضيف المجد، وعلى ملعب مدينة الجميل المستقبل يستضيف الترسانة، وعلى أرضية الملعب الليبي الشط يتبارى مع الفالوجا.

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ويشهد الثلاثاء مباريات موزعة كالتالي: على ملعب البيضاء القيروان يلتقي نجوم بنغازي، وعلى ملعب أجدابيا الخليج أجدابيا يستضيف البروق.

وعلى ملعب بنينا نجوم أجدابيا ضيفا على بنغازي الجديدة، وعلى ملعب مدينة الأبيار نسور مرتوبة ضيفا على الأنوار، وعلى ملعب الترسانة الظهرة يلتقي النصر زليتن.

والوحدة يستضيف الطلائع، والملعب الليبي ضيفا على الشموع مصراتة، وعلى ملعب الزنتان الشروق يستضيف الجزيرة، وعلى ملعب أبوسليم الشرطة يلتقي الجمارك.