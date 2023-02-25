الأهلي طرابلس يقيل مدربه فتحي الجبال...

أعلن نادي الأهلي طرابلس إقالة مدربه التونسي فتحي الجبال بعد سلسة من التعادلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
وتعادل الأهلي طرابلس اليوم أمام ضيفه أبوسليم سلبيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري، وهو التعادل الرابع تواليا.
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وتعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس «التسييرية»، مع المدرب التونسي فتحي الجبال، خلفًا للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، وبقي على رأس القيادة الفنية للفريق منذ ديسمبر 2021.
تجارب سابقة
المدرب فتحي الجبال لديه تجربة تدريبية مع عدة أندية عربية وتوج خلال مسيرته بعدة ألقاب أهمها لقب دوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر مع نادي الفتح، ودرب فرق الصفاقسي والملعب التونسي وأهلي جدة والفتح السعودي والمغرب الفاسي والكويت الكويتي.
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