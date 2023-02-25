الأهلي طرابلس يقيل مدربه فتحي الجبال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الأهلي طرابلس إقالة مدربه التونسي فتحي الجبال بعد سلسة من التعادلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل الأهلي طرابلس اليوم أمام ضيفه أبوسليم سلبيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري، وهو التعادل الرابع تواليا.

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وتعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس «التسييرية»، مع المدرب التونسي فتحي الجبال، خلفًا للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، وبقي على رأس القيادة الفنية للفريق منذ ديسمبر 2021.