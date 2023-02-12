مشاركة منتخبي ليبيا «رجال وسيدات» في بطولة الرغبي بالإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرغبي مصطفى الحوتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مشاركة منتخبي ليبيا للرجال والسيدات في البطولة العربية لسباعيات الرغبي، التي تستضيفها مدينة العين الإماراتية يومي 18 و 19 فبراير الجاري.

وشكر الحوتي وزارة الرياضة على دعمها المستمر لمنتخبي الرغبي رجال وسيدات، ومساهمتها في تمكين المنتخبين من المشاركة في البطولة العربية.

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وأضاف الحوتي: «النسخة الثامنة للرجال ستشهد مشاركة منتخبات ليبيا ومصر والإمارات وتونس وسورية والأردن والسعودية وفلسطين والسودان».

النسخة الثالثة للسيدات

بينما ستشهد النسخة الثالثة لبطولة للسيدات مشاركة منتخبات ليبيا والإمارات وتونس وسورية والأردن.

يذكر أن منتخب رغبي ليبيا النسائي يشرف عليه المدرب المحلي غيث أبوزريقة، بينما يشرف على منتخب الرجال المدرب التونسي عاطف يعقوب.