اجتماع «عمومية الهوكي» بمصراتة يناقش جدول أعمال 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي اجتماعا بقاعة نادي الشموع مصراتة، الأحد، بقيادة رئيس الاتحاد الليبي للهوكي صلاح مهنى وأعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، بحضور الدكتور نورالدين التريكي مراقبا من اللجنة الأولمبية الليبية.

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وخلال الاجتماع جرت مناقشة جدول بنود الاجتماع المتضمن، واعتماد بنود جدول الأعمال السابق، وعرض الحساب الختامي للاتحاد، وعرض الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2023، ومناقشة البرنامج العام وأنشطة الاتحاد ووضع الخارطة العامة لبرنامج العام الجاري.

وجرى خلال الاجتماع أيضا عرض النظام الأساسي للاتحاد بعد اعتماده من الاتحاد الدولي للهوكي «FIH»، فضلا عن بند ما يستجد من أعمال لعرض العديد من الموضوعات ذات الصلة باللعبة.

اجتماع «عمومية الهوكي». (فيسبوك)