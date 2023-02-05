ملعب بنينا كامل السعة لمباريات الأخضر الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

سيستضيف الملعب الدولي شهداء بنينا بمدينة بنغازي مباريات الأخضر الليبي في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد رفع جميع القيود التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقًا.

ويشارك فريق الأخضر ممثلًا عن ليبيا في البطولة الأفريقية؛ إذ وقع ضمن المجموعة الأولى رفقة مارومو غالانتس واتحاد العاصمة وسانت إيلوي لوبوبو، ويسهل الأخضر مشواره بمواجهة مارومو غالانتس الأحد المقبل.

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وأعلن الاتحاد الأفريقي السماح بالسعة الكاملة لجميع ملاعب الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا العام، بعد رفع جميع القيود عن الملاعب.