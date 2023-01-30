الأخضر في معسكر مغلق بمصر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لاستكمال منافسات «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر، الإثنين، إلى مصر للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمرحلة المقبلة، وتشمل مواجهات على الصعيد المحلي والأفريقي.

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يأتي هذا قبل سفر فريق الأخضر إلى جنوب أفريقيا لخوض أولى مباريات دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية» أمام فريق مارومو غلانتيس يوم 12 فبراير المقبل.

وينتظر أن يجري الفريق بعض المباريات الودية مع فرق مصرية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

فريق الأخضر تعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين لمعالجة بعض النواقص في الفريق استعدادا للمنافسة الأفريقية وكذلك الدوري المحلي تحت قيادة المدرب التونسي سمير شمام.