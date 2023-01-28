«سلة» النصر الليبي تواجه بطل الفلبين في بطولة دبي بعد الفوز على الوحدة السوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق النصر الليبي بقيادة المدرب المصري عصام عبدالحميد فوزًا مستحقًا على فريق الوحدة السوري بنتيجة 80 مقابل 66، في مستهل مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة.

ويخوض ممثل ليبيا فريق النصر، السبت، مباراته الثانية في بطولة دبي الدولية، حيث يلتقي فريق سترونج قروب الفلبيني عند الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

مباراة النصر الليبي والوحدة السوري في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. (فيسبوك)

مباراة النصر الليبي والوحدة السوري في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. (فيسبوك)