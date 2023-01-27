مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي دارنس، المصري مصطفى مرعي، أن رحيله عن تدريب الفريق «الأنيق» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية جاء دون رغبته، إلا أن الظروف المحيطة بالفريق والأجواء السلبية هي التي أجبرته على اتخاذ القرار الصعب. وقال مرعي في تصريحات خاصة إلى «الوسط»: «أشكر في البداية الإدارة والجمهور واللاعبين، فكانوا خير داعم لي خلال تجربتي مع دارنس، لكن الظروف الحالية أجبرتني على الرحيل من الباب الكبير، فيكفي أن أقول أن دارنس الفريق الوحيد الذي لم يتجمع، في حين أن جميع الفرق المنافسة استعدت بشكل جيد من خلال المعسكرات والوديات، في حين أن دارنس افتقر لكل هذا، ورغم ضعف الإمكانات الفارق بينا وبين الأهلي بنغازي نقطة واحدة، وهو صارف 23 مليون دينار، بينما لم نصرف إلا 800 ألف دينار».

ضعف الإمكانات المالية أزمة

وأضاف مرعي «نحن الفريق الوحيد الذي أغلق عليه القيد المحلي والدولي، ورغم ذلك قدمنا نتائج جيدة واحتل دارنس المركز الثاني حالياً، في حين أنه في الموسم الماضي كان يعاني وصارع الهبوط ونجا بنقطة واحدة، على العكس تماماً هذا الموسم تحققت نتائج كبيرة ومهمة، وتفوقنا على فريق بحجم الأخضر الذي يشارك أفريقيا وقام بصرف أيضاً 23 مليون دينار، ورغم ذلك نتفوق عليه، أمام كل هذا كان لا بُد أن أحافظ على رصيدي مع الجماهير والنادي بقرار الرحيل». واختتم مرعي حديثه مع «الوسط» قائلاً «أعشق جماهير دارنس، عشت معهم أجمل ستة أشهر، وبالمناسبة لم أحصل على مستحقاتي، وأنا مسامح».

بيان شكر للجماهير بعد المساندة

وأعلن مصطفى مرعي عدم الاستمرار في مهمته، موجهاً الشكر إلى جمهور نادي دارنس، قائلاً عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هم من أعتبرهم الداعم الرئيسي والدئم لنادي دارنس القلب النابض لمدينة درنة».

وأضاف «كانوا هم أيضاً السند لي وللاعبين منذ بداية الموسم، ويشهد الله أنني كنت ولا زلت أعتبرهم بمثابة أهلي وبيتي الثاني وأنني لم أشعر معهم بغربة، لكن..؟ بكل أسف لكي يستمر النجاح يجب أن يكون مبنياً على أسس وقواعد ثابتة ونظراً لأنني ومن خلال مهنتي أحاول تغذية طموحي اللا محدود». وأوضح «أجد من الصعوبة استكمال مشواري في نادي دارنس، متمنياً من كل قلبي دوام النجاح للأنيق ووصوله إلى أعلى المنازل».

واختتم مرعي حديثه قائلاً «أخيراً أشكر جهازي وجميع اللاعبين الذين شاركوني مشوار النجاح وتحلوا بأعلى درجات الصبر ولم يقصروا بنقطة عرق أو مجهود لرفعة نادي دارنس.. وأتمنى لمجلس الإدارة التوفيق فيما هو قادم».

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تغييرات على مستوى المنتخبات الوطنية

تزامن مع «الميركاتو الشتوي» الخاص بسوق انتقالات اللاعبين في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم تغيير آخر مغاير على صعيد المنتخبات الوطنية المختلفة، حيث قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم حل أطقم منتخبات الفئات السنية الأولمبي تحت 23 عاماً ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً والناشئين تحت 17 عاماً، بسبب سوء النتائج في المنتخبات الثلاثة، كما أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم القرر رقم 12 بسحب قرار استحداث مسابقة (ب) للدوري الممتاز، وشمل القرار عدم التجديد لمدربي المنتخبات الوطنية للفئات السنية، رافضاً إرجاع الأمر للأزمة المالية؛ إنما بسبب تواضع النتائج، ويشار إلى أن منتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني محمد البرعصي لم يقدم أي نتائج، وكذلك منتخب الشباب تحت قيادة المدرب عياد القاضي، والأمر نفسه للمنتخب الأولمبي بقيادة المهدي أبوشاح.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن المكتب التنفيذي سيعيد النظر في اختياراته لمدربي مختلف الفئات السنية للمنتخبات الثلاث، وهي منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وأوضح الشلماني في تصريح إلى «الوسط» أن المهمة المكلفة بها هذه الأجهزة الفنية انتهت بانتهاء المشاركة في البطولات السابقة، وأن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد العمل بمعايير فنية جديدة في اختيار الأطقم الفنية لهذه المنتخبات التي أخفقت في تحقيق نتائج إيجابية وخرجت من المنافسات الدولية مبكراً.

الأهلي بنغازي يعلن استقدام الدريدي

وكشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي النقاب عن الطاقم الفني الكامل لفريق كرة القدم الأول والذي حمل جميع أعضائه الجنسية التونسية، وضم: المدير الفني لسعد الدريدي ومساعد المدرب وليد بن محمد ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم ومعد بدني نور الدين بن صالح، وأخصائي الفريق قاسم بنور، بحسب صفحة الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»، وسبق أن أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، تعيين التونسي لسعد الدريدي في منصب المدير الفني، بعد قليل من إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب التونسي شهاب الليلي، وجاء الإعلان عن فسخ التعاقد مع الليلي وتعيين الدريدي. كانت آخر تجارب لسعد الدريدي التدريبية مع نادي «أولمبيك خريبكة» المغربي، والتي استمرت عدة شهور، منذ تولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال الموسم الحالي بعد 8 جولات، بواقع خمسة هزام و3 تعادلات، احتل بها المركز الخامس.

وقال المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي، التونسي لسعد الدريدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد تقديمه لوسائل الإعلام الليبية: «سعيد بوجودي لتدريب فريق بحجم الأهلي بنغازي، كما سعدت باتصال رئيس النادي خالد السعيطي للاتفاق على المهمة، وطموحاتي كبيرة وبلا حدود وسنعمل جميعا لوضع الفريق على منصات التتويج». وأضاف «شاهدت الفريق من قبل أمام الأخضر، وأعلم الكثير عن الكرة الليبية، حيث سبق أن تلقيت عروضا من أندية ليبية، وكنت قاب قوسين أو أدنى من تولى تدريب الاتحاد والأهلي طرابلس». وأكمل الدريدي قائلا «تنتظرنا خلال فترة التوقف الحالية مرحلة إعداد قصيرة من ثلاث مراحل، وستشهد المرحلة الختامية إقامة ثلاث مباريات ودية على الأقل، للتعرف أكثر على اللاعبين، قبل الانتظام في مرحلة الإياب بمسابقة الدوري الممتاز». ومنذ العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق: «الملعب التونسي والقابسي والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستري والأفريقي والنجم الساحلي».