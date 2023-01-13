الاتحاد يواصل صدارته للمجموعة الثانية لأواسط الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل الاتحاد تحقيق نتائجه الإيجابية، إذ فاز اليوم على الأهلي طرابلس في الديربي بهدف دون رد، ليواصل انفراده بصدارة المجموعة الثانية.

وفي باقي المباريات اهتزت الشباك 17 مرة، بمعدل تهديفي 2.4 هدف في كل مباراة، من المباريات الخمس التي أقيمت اليوم.

حقق أواسط الاتحاد الفوز على الأهلي طرابلس بهدف لصفر، فيما نجح الأولمبي في الفوز على المدينة بهدفين لهدف، والاتحاد المصراتي يتفوق على أساريا بهدفين لصفر، واستطاع أواسط المحلة الفوز على الخمس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وأواسط أبوسليم يفوزون على السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- 10 مباريات ضمن الجولة التاسعة في أواسط الممتاز لكرة القدم