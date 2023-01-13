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الاتحاد يواصل صدارته للمجموعة الثانية لأواسط الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 13 يناير 2023, 07:34 مساء
الاتحاد يواصل صدارته للمجموعة الثانية لأواسط الممتاز
من مواجهة الاتحاد والأهلي طرابلس في لقاء الديربي بالجولة التاسعة من دوري الأواسط الممتاز، بملعب نادي الفتح، 13 يناير 2023. (الإنترنت)
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واصل الاتحاد تحقيق نتائجه الإيجابية، إذ فاز اليوم على الأهلي طرابلس في الديربي بهدف دون رد، ليواصل انفراده بصدارة المجموعة الثانية.

وفي باقي المباريات اهتزت الشباك 17 مرة، بمعدل تهديفي 2.4 هدف في كل مباراة، من المباريات الخمس التي أقيمت اليوم.

حقق أواسط الاتحاد الفوز على الأهلي طرابلس بهدف لصفر، فيما نجح الأولمبي في الفوز على المدينة بهدفين لهدف، والاتحاد المصراتي يتفوق على أساريا بهدفين لصفر، واستطاع أواسط المحلة الفوز على الخمس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وأواسط أبوسليم يفوزون على السويحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

10 مباريات ضمن الجولة التاسعة في أواسط الممتاز لكرة القدم

الترتيب بعد الجولة التاسعة
ينفرد الاتحاد بصدارة المجموعة الثانية بعد تسع جولات برصيد 25 نقطة، وأقرب الملاحقين الاتحاد المصراتي بـ22 نقطة، يليه الأولمبي بـ17، والسويحلي بـ14، والمدينة بـ12، والأهلي طرابلس بـ11، وأبوسليم بـ10، وأساريا بتسعة، والمحلة بـثلاثة، والخمس يتذيل الترتيب بنقطتين.

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