شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي بنغازي وضيفه الأخضر في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل الأخضر المباراة سعيًا للفوز ولا شيء غيره للمزاحمة على صدارة الدوري، والتساوي مع فرق المربع الذهبي بـ15 نقطة، بينما يأمل الأهلي في انتزاع نقاط المباراة الثلاث، والتحليق وحيدًا في الصدارة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

ويحتل الأخضر المركز الرابع في سلم الترتيب، بينما يتصدر الأهلي بنغازي الجدول بـ15 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة ملعب شهداء بنينا.

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تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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