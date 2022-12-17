شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر وشباب الجبل في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم في السابعة مساء على ملعب شهداء بنينا الدولي، فريق النصر وضيفه شباب الجبل في إطار الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل النصر اللقاء في سعيه لحصد المركز الأول في سلم الترتيب، مستغلًا تعثر الأهلي بنغازي بالتعادل، بينما يرغب شباب الجبل في حصد أول فوز له في الدوري، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الأخير.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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