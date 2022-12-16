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شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التحدي والأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 05:02 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التحدي والأهلي بنغازي في «دورينا»
من مباراة الأهلي بنغازي والصقور ضمن الأسبوع السابع للدوري الليبي، 13 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يلتقي اليوم الجمعة، فريق التحدي على ملعبه فريق الأهلي بنغازي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً، وتنقلها قناة الوسط الأولى «WTV».

ويسعى الأهلي بنغازي لتوسيع الفارق في الصدارة، عن أقرب منافسيه النصر، والذي يبعد عنه نقطة واحدة فقط، بينما يسعى التحدي لاستغلال صحوته، وتحقيق فوز ثانٍ، يبعده عن منطقة الخطر، إذ يقبع في المركز التاسع للجدول، ويفرقه عن مركز الهبوط المباشر نقطتان فقط أمام شباب الجبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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