شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم فريق دارنس على ملعبه فريق الأخضر، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز، وتنطلق المباراة في تمام الثالثة ظهرًا، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويسعى الفريقان المتباريان لتحقيق النقاط الثلاث، حيث ستكون المواجهة بينمها على خطف المركز الثالث في جدول الترتيب، إذ يحتل الأخضر المركز الثالث بـ12 نقطة، بينما يحتل دارنس المركز الرابع بـ11 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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