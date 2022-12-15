شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والتعاون في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم الخميس، فريق الصقور وضيفه التعاون في إطار الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وستقام المباراة في الثالثة ظهرًا، على ملعب طبرق، وتنقلها قناة الوسط «WTV».

ويسعى الصقور لتصحيح المسار بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي بنغازي في الجولة الماضية، فيما يسعى التعاون لاستثمار الصحوة، بعد فوزه في الجولة السابقة على ضيفه شباب الجبل.

ويحتل التعاون المركز الخامس في الدوري بعشر نقاط، فيما يحتل الصقور المركز السابع بثماني نقاط، لكن الفوز سيرفع الصقور في المركز الرابع للدوري بالتساوي مع دارنس الذي تنتظره مباراة قوية أمام الأخضر.



تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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