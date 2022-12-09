شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم في السابعة مساء فريق التحدي وضيفه دارنس على ملعب شهداء بنينا، في إطار الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

يسعى دارنس لاستكمال سلسلتة الإيجابية في الدوري الممتاز بالفوز الثالث أمام مضيفه التحدي، ليرفع رصيده من النقاط إلى 14 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب بعد تعادل النصر في مباراته أمس الخميس أمام الصداقة، في انتظار نتيجة مباراة الأهلي بنغازي أمام الصقور لتحديد المتصدر.

فيما يسعى التحدي الجريح لتحقيق أول فوز له في الدوري الليبي هذا الموسم، بعد سلسلة من التعادلات والهزائم، جعلته في المركز الأخير في جدول الترتيب، وفي حالة الفوز فسينعش آماله في المنافسة والعودة للمسار الصحيح بعيدًا عن شبح الهبوط.

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