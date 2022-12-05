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«المسابقات» تعلن مواعيد الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 05 ديسمبر 2022, 03:22 مساء
«المسابقات» تعلن مواعيد الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز «دورينا»
مباراة لفريق الصداقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي الصداقة عبر فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، والتي ستنطلق الخميس المقبل بمباراة الصداقة وضيفه فريق النصر.

أما الجمعة 9 ديسمبر على ملعب مصراتة الاتحاد المصراتي يستضيف المدينة، وعلى ملعب أجدابيا شباب الجبل يحل ضيفا على التعاون، وعلى ملعب بنينا التحدي يلتقي دارنس.

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السبت 10 ديسمبر، على ملعب أبوسليم المحلة يلتقي الأولمبي، والأحد 11 ديسمبر، على ملعب الجميل الأهلي طرابلس يلتقي الخمس، وعلى ملعب مصراتة، أساريا يحل ضيفا على السويحلي.

وعلى ملعب البيضاء الأخضر يلتقي الهلال، وبملعب بنينا الأهلي بنغازي يستضيف الصقور، والإثنين 12 ديسمبر على ملعب مصراتة الاتحاد يلتقي أبوسليم.

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