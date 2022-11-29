شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة دارنس وشباب الجبل، وتقام على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مع آخر مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، حيث يستضيف فريق شباب الجبل بثلاث نقاط من أربع مواجهات فريق دارنس بخمس نقاط من أربع مباريات.

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وفي ملعب مدينة الزواية استضاف أمس الإثنين فريق الأولمبي فريق الأهلي طرابلس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، جاء هدف الأولمبي من علامة الجزاء وسجله جعفر جبوده، وهدف الأهلي طرابلس سجله علاء القجدار، الأولمبي أصبح 4 نقاط، والأهلي طرابلس 7 نقاط من أربع مباريات.