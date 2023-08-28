جبن رومي منزلي في 3 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

الجبنة الرومي يمكنك تحضيرها بوصفة مميزة من المطبخ المصري، وذلك بطريقة سهلة وسريعة في المنزل باستخدام الجبنة القريش ونصف لتر من الحليب مع صودا الخبز والملح، تعلمي طريقة تحضيرها معنا كالمحترفات، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

كيلوغرام جبنة قريش.

500 مل حليب سائل كامل الدسم.

½ كوب زبدة.

ملعقة صغيرة: بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز - ملح.

طريقة التحضير

- نضع الحليب في وعاء عميق على نار متوسطة حتى الغليان، ثم نضيف الجبنة القريش فوق الحليب الساخن ونقلب لمدة ستة دقائق حتى تسيح الجبنة قليلا، ثم نرفع الوعاء عن النار، ونسكب المحتوى في مصفاة ناعمة جدا أو في قطعة قماش نظيفة من نوع الشاش ثم نسكب الجبنة في وعاء آخر ونضيف الزبدة والملح والكربونات.

- ونرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق حتى تذوب الزبدة وتتداخل مع الجبنة وباقي المكونات، وتصبح الجبنة كالعجينة تلتصق باليد عندها نسكب الجبنة المحضرة في وعاء ونضغط عليها جيدا، ثم نحكم الإغلاق ونتركها بالثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل.

- ثم تستخدم وفي حال الرغبة بالجبنة الرومي القديمة نخرج الجبنة من العلبة ونرش عليها الملح ونتركها في مكان جاف وبارد لمدة يومين، وبذلك تكون الجبنة الرومي جاهزة تقطع وتقدم.