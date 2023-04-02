ورق عنب وشيش طاووق على مائدتك في اليوم الحادي عشر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الحادي عشر من الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

ورق عنب بالصلصة

إليكِ عزيزتي طريقة عمل ورق العنب باللحم المفروم، إذا كنتِ من عشاق المحاشي، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات

500 غرام ورق عنب

كوب أرز

250 غراما لحمة

بصل مفروم

كوبان من البقدونس المفروم

كوبان من الشبت المفروم

فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت نباتي

مقادير الصلصة

مكعب مرقة دجاج

500 غرام طماطم مهروسة

ملح

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- في وعاء، أخلطي الأرز، واللحم، والبصل، والبقدونس، والشبت، والثوم والزيت.

- افردي ورقة العنب على سطح العمل ثم أضيفي الحشوة ولفّي الورقة على شكل رول، كرّري العملية حتى انتهاء الكمية، على أن ترصّيها في قدر.

- في الخلاط الكهربائي، اخلطي مرق الدجاج، والطماطم، الملح والفلفل الأسود واسكبي الخليط فوق ورق العنب.

ضعي ثقلا على ورق العنب وضعي القدر على نار متوسطة.

- عند الغليان، خففي النار واطبخي ورق العنب لـ30 دقيقة حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.

شيش طاووق

تعلمي معنا طريقة تحضير شيش طاووق الدجاج الشهي، في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو صدور دجاج مخلية، مكعبات

1/4 كوب كبير عصير ليمون

1/4 كوب كبير زيت نباتي

3/4 كوب حليب زبادي

4 فصوص ثوم متوسطة، مفرومة

ملعقتان صغيرتان معجون طماطم (صلصة طماطم جاهزة)

ملعقة ونصف ملح

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ثمرتا بصل مقطعة قطع كبيرة

ثمرة فلفل أخضر رومي، مقطعة قطعًا كبيرة

كوب كبير معدنوس مقطع

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم نضع الليمون والزيت والزبادي والثوم والطماطم والملح والزعتر والقرفة ويقلب المزيج جيدًا.

- توضع مكعبات الدجاج في مزيج الزبادي والتوابل، ويقلب برفق حتى تمام الاختلاط ثم توضع قطع الدجاج بالتتبيلة في كيس بلاستيك محكم الغلق ثم يوضع الكيس في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

- تسخن الشواية الكهربائية ثم تدهن صينية الشواية بالقليل من الزيت.

- توضع قطع الدجاج ثم البصل والفلفل ثم قطع الدجاج مرة أخرى في أسياخ الشوي.

- توضع أسياخ شيش طاووق على الشواية وتترك لمدة 5 دقائق لكل جانب.

- يوضع شيش طاووق في طبق التقديم ثم يزين بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.

سلطة طحينة

سلطة الطحينة من أشهى المقبلات وأطيبها، فتعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

½ كوب طحينة

¼ كوب عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

2 فص ثوم مهروس

¼ ملعقة ملح

ملعقتان كبيرتان ماء دافئ

ملعقة كبيرة معدنوس.

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط الطحينة بعصير الليمون ونضيف زيت الزيتون والثوم والملح ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام ثقيلا.

- نضيف الماء الدافئ ونحرك جيدا، وبذلك تكون السلطة جاهزة.

- نزين بالمعدنوس وتقدم.

كعكة جيلي أناناس

نقدم لك طريقة تحضير كعكة الجيلي بالأناناس لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب دقيق

كوب حليب سائل

كوب سكر مطحون

ثلاثة أرباع كوب زيت

عبوة جيلي أناناس

3 بيضات

2 ملعقة بيكينغ بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

- نضع الحليب والسكر والزيت والجيلي والفانيليا وتخلط جيداً حتى تصبح مثل الكريمة.

- نأخذ من الخليط كوبا إلا ربع ونضعه جانبا ثم نضيف البيض إلي باقي الخليط ويقلب جيدا.

- نضيف البيكنغ بودر إلي الدقيق وننخلهم ثم نضيفهم بالتدريج لمزيج البيض ونقلب جيداً.

- تصب العجينة في صينية مدهونة بالزيت وتوضع بالفرن حتى تنضج.

- بعد خروج الكيك من الفرن يتم عمل ثقوب بها بواسطة شوكة ونضع فوقه مزيج الجيلي الذي أخذناه سابقاً على الوجه ويمكن أن تزين بقطع الأناناس وتصبح جاهزة للتقديم.

ورق عنب (الإنترنت)

شيش طاووق (الإنترنت)

سلطة طحينة (الإنترنت)

كعكة اناناس (الإنترنت)