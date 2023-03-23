لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في أول أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

حساء بالقديد

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الحساء بالقديد وقدميه على مائدتكِ في رمضان، وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على موقع «فيسبوك».

المكونات:

لحم مقدد.

كسبرة خضراء.

ثوم مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة قطعًا صغيرة.

فلفل.

بهارات مشكلة.

ملح.

قليل من الزيت.

قليل من حبيبات الحلبة.

قليل من الحمص.

ملعقة معجون الطماطم.

ملعقة إكليل الجبل.

زعتر بري.

طريقة التحضير

- نخلط جميع المقادير مع بعضها ونضعها على النار حتى تنضج، تتسبك، ثم نضيف كوبي ماء ونتركها على حرارة هادئة لمدة نصف الساعة، ثم نضيف إليها كوبي ماء، ونجهز ملعقتي دقيق في نصف كوب ماء ونخلطها جيدًا، ثم نضيف خليط الدقيق إلى مرقة الحساء ونتركها على النار عشر دقائق، ثم نضيف للحساء حبقًا ناشفًا «ريحان» ونعناعًا ناشفًا ونحرك الحساء ثم نسكبه ونقدِّمه ساخنًا.

نقدم إليك طريقة تحضير اللحم بالكاجو، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي

كيلو لحم مقطع مكعبات

كوب شوربة لحم

1/4 كوب صوص الصويا

3 ملاعق كبيرة سكر بني

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقة كبيرة توابل إيطالية

2 ملعقة كبيرة كاجو

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر.

طريقة التحضير

- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.

- ضعي قطع اللحم وقلبيها حتى تنضج من كلا الجانبين وضعي قطع اللحم جانبيًا.

- ضعي الشوربة في نفس المقلاة ثم أضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني وقلبي.

- ضعي الخل والتوابل الإيطالية في الشوربة وقلبي المزيج جيدا حتى تختلط المكونات بالشوربة.

- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلا.

- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.

- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم وقدميها على مائدتك.

كسكسي بالبصلة

الكسكسي من الأكلات الشهيرة في بلاد المغرب العربي، لذلك اخترنا لكِ اليوم طريقة تحضير الكسكسي بالبصلة لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

كيلو بصل مقطع شرائح.

150 غرام حمص منقوع لمدة ليلة.

كوبان مياه.

نصف كوب زيت.

كيلو لحم.بهارات «حسب الرغبة».

ملح وفلفل.

ملعقتان ونصف معجون طماطم.

قرفة.

نصف كيلو كسكسي جاهز.

طريقة التحضير

- نضع المقادير السابقة في (الكسكاس)، وهو عبارة عن حلة بها ثقوب موضوعة فوق حلة أخرى بها ماء، (أي على البخار)، بحيث نضع الحمص ثم البصل ويترك على البخار حتى ينضح البصل ثم يوضع في حلة أخرى.

ويترك جانبًا لتحضير المرق.

- نضع الزيت والبصل واللحم ومعجون الطماطم وملعقة صغيرة شطة وكوبين من المياه الفاترة، ينضج اللحم ويطهى في حلة البخار التي استعملت للبصل.

- نخلط الكسكسي الجاهز مع كوب مياه و3 ملاعق زيت حتى لا يلتصق ثم يوضع في الكسكاس، بعد أن ينضج نضعه في صحن عميق يخلط مع ملعقتين سمن ويترك جانبًا.

- نأخذ كمية من المرق ونضيفه على البصل السابق مع ملعقة صغيرة قرفة وقليل من الفلفل الأسود، ويسخن على النار حتى يختلط البصل مع المرقة.

- نأخذ جزءًا من المرقة أيضًا ونضعه على الكسكي ويخلط جيدًا حتى يصبح لونه أحمر، ثم يوزع البصل على السطح وقطع اللحم، ويمكنك تزيينه بالحمص ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

قطايف بالشوكولاتة

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى القطايف بحشوة الشوكولاتة لتعديها في مطبخكِ، وتقدميها على مائدتكِ في رمضان، تعرَّفي على الطريقة معنا، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

12 قطعة قطايف (حسب العدد).

كوبا سكر.

ربع كوب عسل.

كوب ماء.

عود قرفة.

حبتا حبهان.

قشر نصف برتقالة.

12 لوحًا من الشوكولاتة الداكنة الناعمة (مقطعة).

كوب كريمة الخفق.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

- يوضع السكر والعسل والماء والقرفة والحبهان وقشر البرتقال في قدر ويغلى الخليط، ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق، وبعدها يترك ليبرد.

- يغلى الحليب، ويصب على الشوكولاتة ويترك إلى أن تذوب ويترك الخليط ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليجمد.

- يشكل على أشكال بيضاوية وتوضع كل قطعة في منتصف كل حبة قطايف.

- تطوى القطايف وتغلق الجوانب بالضغط عليها بالأصابع، ثم توضع في المجمد.

- تقلى القطايف في زيت غزير ثم تغمس في القطر وتصبح جاهزة للتقديم.

لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان (الإنترنت)

لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان (الإنترنت)

لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان (الإنترنت)

لحم بالكاجو وكسكسي بالبصلة على مائدتك أول أيام رمضان (الإنترنت)