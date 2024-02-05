ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تشيلي إلى 112

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول بوزارة الداخلية في تشيلي الأحد، ارتفاع العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط البلاد إلى 112 قتيلا.

وقال نائب الوزير مانويل مونسالفي، في مؤتمر صحفي، إن الطبيب الشرعي تسلّم «112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة»، مضيفا أنه لا يزال هناك «40 حريقا نشطا»، بحسب وكالة «فرانس برس».