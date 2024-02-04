سوليفان: الولايات المتحدة تعتزم تنفيذ ضربات جديدة في العراق وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان الأحد أن الولايات المتحدة «ستواصل» ردها ضد من وصفهم بـ«المجموعات الموالية لطهران» في العراق وسورية، لكنه لم يوضح مما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.

وقال لقناة «إن بي سي» التلفزيونية إن «الأمر لم ينته بعد. نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات لمواصلة بعث رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها لهجوم».

قصف عشرات الأهداف في اليمن

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن السبت ردًا على هجمات متكررة يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتأتي الغارات المشتركة في اليمن غداة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف «مرتبطة بإيران» في العراق وسورية ردًا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 يناير.

- البيت الأبيض: نجاح ضربات الـ30 دقيقة على 7 مواقع في سورية والعراق

- الإثنين.. مجلس الأمن يناقش الضربات الأميركية في العراق وسورية

وفي تصريح لقناة «ايه بي سي»، أكد سوليفان أن الضربات كان لها «تأثير جيد» بهدف تجريد هذه المجموعات من قدرتها على شن مزيد من الهجمات ضد القوات الأميركية.

الولايات المتحدة تشن ضربات في سبعة مواقع بالعراق وسورية

وفي العراق وسورية، شنت الولايات المتحدة ضربات على ما مجموعه 85 هدفًا في سبعة مواقع مختلفة، بينها مراكز قيادة واستخبارات ومنشآت لتخزين المسيرات والصواريخ، بحسب البنتاغون. وردا على سؤال حول سقوط ضحايا من المدنيين، قال سوليفان إنه لا يستطيع تأكيد ذلك، لكن المواقع المستهدفة كانت «مشروعة تماما».

وحول ما إذا تستبعد واشنطن توجيه ضربات مباشرة لإيران، أجاب سوليفان على قناة إن بي سي «لن أقول هنا على التلفزيون علنًا ما هو مطروح أو غير مطروح على الطاولة». إلا أنه أوضح «إذا اختاروا الرد مباشرة على الولايات المتحدة، فسوف يتلقون ردًا سريعًا وحاسمًا من جانبنا».