أوكرانيا تتهم روسيا بـ«تعمد» قصف مناطق سكنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف الثلاثاء أن موسكو «تتعمد» استهداف المناطق السكنية بعدما قصفت روسيا بلاده بنحو مئة صاروخ، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقال الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي إن «الدولة الإرهابية تتعمد استهداف البنى التحتية الحيوية والأحياء السكنية»، واصفًا وابل الصواريخ القادم من روسيا بأنه «هجوم خطير جدًا أدى إلى مقتل وإصابة أبرياء»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، «الإرهاب الروسي» بعد أن شنت موسكو ضربات صاروخية جديدة على بلاده أدت لمقتل أربعة أشخاص على الأقل.

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ووجه الرئيس الأوكراني الشكر للحلفاء الغربيين على تزويد كييف بأنظمة للدفاع الجوي، قائلًا «من الواضح أن هذا يساعد كل يوم وكل ليلة في إنقاذ حياة المئات ممن كان الإرهاب الروسي ليقتلهم لولا باتريوت وأنظمة الدفاع الأخرى».

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، تدمير جميع المنشآت «العسكرية-الصناعية» التي استهدفتها في أوكرانيا، في إطار هجوم واسع النطاق أسفر عن سقوط أربعة قتلى. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «الجيش الروسي نفذ مجموعة ضربات بواسطة أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ومسيَّرات. جرى تحقيق جميع أهداف الضربات وتدمير جميع الأهداف».

إسقاط 72 صاروخا من 99 أطلقتها روسيا

لكن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني قال إن قوات الدفاع الجوية تمكنت من إسقاط 72 صاروخا من 99 أطلقتها روسيا صباح الثلاثاء، وأوضح على «تلغرام» أن القوات الأوكرانية «دمرت 72 هدفًا جويًا»، بينها عشرة صواريخ فرط صوتية من طراز «كينجال» وثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» إضافة إلى 59 صاروخًا من طراز «كي إتش-101» و«كي إتش-555» و«كي إتش-55».

وفي وقت سابق، رفع الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي، محذرًا من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية. وقالت القوات الجوية على «تلغرام»: «خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو»، وفق الوكالة الفرنسية.

ولاحقًا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو كييف، وتوجهت على «تلغرام» إلى سكان العاصمة بالقول: «كييف، ابقوا في ملاجئكم. عديد الصواريخ متجهة نحوكم».