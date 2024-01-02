الجيش الروسي يعلن «نجاح» ضرباته الصاروخية بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا تدمير جميع المنشآت «العسكرية-الصناعية» التي استهدفتها في أوكرانيا، الثلاثاء، في إطار هجوم واسع النطاق أسفر عن سقوط أربعة قتلى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «الجيش الروسي نفذ مجموعة ضربات بواسطة أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ومسيّرات. جرى تحقيق جميع أهداف الضربات وتدمير جميع الأهداف»، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني قال إن قوات الدفاع الجوية تمكنت من إسقاط 72 صاروخا من 99 أطلقتها روسيا صباح الثلاثاء، وأوضح على «تلغرام» أن القوات الأوكرانية «دمرت 72 هدفا جويا»، بينها عشرة صواريخ فرط صوتية من طراز «كينجال» وثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» إضافة إلى 59 صاروخا من طراز «كي إتش-101» و«كي إتش-555» و«كي إتش-55».

وفي وقت سابق، رفع الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخية روسية. وقالت القوات الجوية على «تلغرام»: «خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو»، وفق الوكالة الفرنسية.

ولاحقًا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد عدد من الصواريخ المتجهة نحو كييف، وتوجهت على «تلغرام» إلى سكان العاصمة بالقول: «كييف، ابقوا في ملاجئكم. عديد الصواريخ متجهة نحوكم».