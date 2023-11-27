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الجيش سيبدأ عملية حفر يدوية لإخراج العمال المحاصرين داخل نفق في الهند

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 12:37 مساء
الجيش سيبدأ عملية حفر يدوية لإخراج العمال المحاصرين داخل نفق في الهند
هنود يصلّون أمام مزار هندوسي أقيم عند مدخل نفق سيلكايارا المنهار شمالي البلاد 23 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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يحاول مهندسون بالجيش الهندي، اليوم الإثنين، إزالة الصخور والأنقاض بالحفر يدويا لاخراج العمال الـ41 المحاصرين منذ 16 يوما داخل نفق منهار في شمال الهند، بعد عقبات متعددة واجهت عملية الإنقاذ.

وسعت فرق الإنقاذ لإدخال أنبوب فولاذي عريض يبلغ طوله 57 مترًا والشروع بإخراج العمال عبره من خلال حفر تسعة أمتار إضافية إلا أن مجموعة من القضبان المعدنية المتشابكة وتجهيزات بناء سدت الطريق، ما أدي إلى إصابة آلة الحفر المستخدمة بعطل لا يمكن إصلاحه، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيحاول الجنود الهنود إزالة الصخور والأنقاض من هذه المسافة المتبقية، مع انخفاض درجات الحرارة في هذه المنطقة الجبلية المعزولة بولاية أوتاراخاند الواقعة في جبال الهملايا.

إنهيارات وأعطال آلات الحفر أبطأت عملية الإنقاذ
وقال المسؤول المحلي أبيشيك روهيلا لوكالة «فرانس برس»، إن «عناصر من وحدة الهندسة التابعة للجيش الهندي، بالإضافة إلى عناصر إنقاذ آخرين، يستعدون لهذه العملية».

وسيستخدم المهندسون في ظل البرد القارس أدوات حفر يدوية لفتح الطريق، في مهمة صعبة داخل القناة الضيقة التي تسمح بالكاد لشخص بالزحف من خلالها.

-كاميرا ترصد للمرة الأولى العمال العالقون في الهند منذ 10 أيام
-فرق الإغاثة الهندية: كل العمال المحاصرين في انهيار النفق سالمون

وشهدت جهود الإنقاذ تعقيدات، منذ انهيار النفق في 12 نوفمبر، كما تباطأت بسبب انهيارات محدودة وأعطال متتالية أصابت آلات الحفر الضرورية لإنقاذ العمّال.

وجرى توفير الأكسجين والغذاء والمياه للعمال المحاصرين عبر أنبوب ضيق أدخلت من خلاله كاميرا سمحت لأسرهم برؤيتهم للمرة الأولى منذ انهيار النفق.

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