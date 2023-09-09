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الصين تضع قواتها في حالة «تأهب» مع عبور سفينتين أميركية وكندية مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 05:26 مساء
الصين تضع قواتها في حالة «تأهب» مع عبور سفينتين أميركية وكندية مضيق تايوان
مدمّرة أميركية تعبر مضيق تايوان. (أ ف ب)
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أعلنت الصين، السبت، أن قواتها في حالة «تأهب عالية» مع عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان، وفق ما أكد متحدث عسكري.

وقال الكولونيل شي يي إن «قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي (الاسم الرسمي للجيش الصيني) نظّمت قواتها البحرية والجوية لتتبع مسارهما بالكامل والبقاء في حال تأهب عالية بحسب القوانين والقواعد»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف في بيان «القوات في هذا المسرح تبقى في حالة تأهب دائمة، وستدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، إضافة للسلام والاستقرار الإقليميين»، واعتبر شي أن السفينتين اللتين اكتفى بالإشارة إليهما باسم «جونسون» الأميركية و«أوتاوا» الكندية، «بالغتا» في إظهار عبورهما المضيق.

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وزادت الصين في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خاصة من خلال المناورات والطلعات الجوية. وتشدد بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

 تزويد تايوان بالسلاح للدفاع عن نفسها
من جهتها، لا تعترف واشنطن رسميًا سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايبه، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

والتزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة ذلك من خلال إبرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات تفصل التعاملات التجارية مع «المعهد الأميركي في تايوان» الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.

وزادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان «حرية الملاحة»، وزادوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

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