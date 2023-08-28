طهران تحذر بغداد بشأن المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت طهران، الإثنين، من أنها ستتحمل «مسؤولياتها» في حال لم يحترم العراق تعهده «بنزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 سبتمبر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي: إنه بناء على الاتفاق المبرم «بين حكومتي إيران والعراق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 سبتمبر 2023».

وأضاف أن «تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة»، بحسب «فرانس برس».

طهران تعتبر المجموعات منظمات «إرهابية»

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية أن «الأمن مهم بالنسبة لإيران، ونحن ملتزمون بترسيخه، وبعد الموعد النهائي إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران». وقصفت ايران في السنوات الماضية عدة مرات مقرات فصائل من المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة منذ عقود في شمال العراق.

- مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة مسيّرة تركية في العراق

- مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني في ضربة جديدة منسوبة إلى تركيا في العراق

وتعد طهران هذه المجموعات منظمات «إرهابية»، واتهمتها بتهريب أسلحة إلى أراضيها انطلاقًا من العراق، وبأنها شجعت حركة الاحتجاج التي هزت ايران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. تم التطرق إلى هذا الملف تكرارًا بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

بإعادة نشر حرس الحدود العراقي للحد من التوتر

في مناسبة زيارة قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى إيران في أبريل، أعلن نظيره إبراهيم رئيسي أن «اتفاقًا حول الأمن تم بين البلدين»، مشيرًا إلى أن أمن العراق وحدوده «مهمان جدًا بالنسبة إلينا». وتعهدت الحكومة العراقية في نهاية 2022 بإعادة نشر حرس حدودها للحد من التوتر.

في منتصف يوليو أعلنت وزارة الداخلية العراقية نشر كتيبة على الحدود بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. تم نصب نحو 50 برج مراقبة و40 كاميرا هناك بحسب مسؤول في الوزارة كما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف أن بغداد رصدت أكثر من سبعة ملايين دولار «لبناء مراكز على الحدود بين العراق وإيران لمنع التسلل والتهريب».