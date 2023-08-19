روسيا تعلن انتهاء التدريبات البحرية مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، السبت، أن البحريتين الروسية والصينية أكملتا تدريبات استطلاع مشتركة في المحيط الهادي.

ونقلت الوكالة عن الأسطول الروسي بالمحيط الهادي قوله إن التدريبات، التي استمرت لما يزيد على 3 أسابيع، شملت أكثر من 50 تدريباً منها تدريبات قتالية، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف الأسطول أن السفن الروسية تعبر بحر الصين الشرقي في طريقها إلى ميناء تشينغداو الصيني.

دوريات مشتركة في المحيط الهادي

والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن سفناً من البحرية الروسية والصينية، تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي وتجري تدريبات بحرية في بحر الصين الشرقي.

- سفن روسية وصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي

وأضافت الوزارة، في بيان على تليغرام: «مفرزة من السفن من البحرية الروسية وأسطول جيش التحرير الشعبي الصيني تعمل حالياً في مياه بحر الصين الشرقي، وتحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات».