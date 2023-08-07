  • Alwasat News
Atwasat

زعيم المعارضة الهندية راهول غادي يستعيد مقعده النيابي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:11 مساء
زعيم المعارضة الهندية راهول غادي يستعيد مقعده النيابي
راهول غاندي في مؤتمر صحفي بنيودلهي، 4 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

استعاد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي، مقعده النيابي، اليوم الإثنين، بعدما علّقت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قرار إدانته بتهمة التشهير على خلفية تصريحات سياسية أدلى بها عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال الأمين العام لمجلس الشعب أوتبال كومار سينغ، في بيان، إن إبطال نيابة غاندي «توقف بانتظار قرارات قضائية إضافية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحُكم على القيادي في حزب «المؤتمر» البالغ 53 عاما بالسجن عامين في مارس في قضية رأى فيها البعض محاولة لتكميم أفواه المعارضة.

وأتت الإدانة على خلفية تصريح أدلى به في حملة 2019 الانتخابية، عندما سأل غاندي عن سبب امتلاك «جميع اللصوص الكنية ذاتها وهي مودي».

- تجريد زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي من مقعده النيابي

واعتُبرت تصريحاته إهانة لرئيس الوزراء ولجميع الأشخاص الذين يحملون اسم عائلته، المرتبط بالدرجات الدنيا من التراتبية الطبقية في الهند.

ولا يحق لأي شخص يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين وأكثر بشغل مقعد في البرلمان الهندي، وهو ما أدى إلى إبطال نيابة غاندي في مارس، لكنه لم يدخل السجن بعدا استأنف القرار أمام المحكمة العليا في نيودلهي.

«انتصار للعدالة ولديموقراطيتنا»
ورحّب رئيس حزب «المؤتمر» ماليكارجون خرج بالخطوة داعيا الحكومة للتركيز على «الحوكمة بدلا من تشويه صورة الديموقراطية عبر استهداف قادة المعارضة».

ورحّب النائب في البرلمان عن حزب «المؤتمر»، شاشي تارور، بالإعلان عن إعادة غاندي معربا عن «ارتياحه البالغ»، قائلا «بإمكانه الآن استئناف مهامه في لوك سابها (مجلس الشعب) لخدمة الشعب الهندي .. إنه انتصار للعدالة ولديموقراطيتنا».

«المحاكمة الأولى فشلت»
وعلّقت المحكمة الهندية العليا الجمعة، قرار إدانة غاندي بالتشهير، وقالت إن المحاكمة الأولى فشلت في تبرير قرار فرض العقوبة القصوى على خلفية تصريحاته الصادرة قبل أربع سنوات.

وأفاد القاضي بي. آر. غافاي في حكمه «يجب تعليق أمر الإدانة بانتظار الحكم النهائي».

وغاندي سليل عائلة سياسية عريقة في الهند. وهو ابن وحفيد رؤساء ووزراء سابقين، من بينهم زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.

وكان حزب «المؤتمر» قوة مهيمنة في الساحة السياسية الهندية، إلا أن غاندي نفسه خسر في الانتخابات مرّتين لصالح مودي و«بهاراتيا جاناتا» (حزب الشعب الهندي) بعدما اعتُبر غير آبه بقضايا الهنود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن ...
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي

جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي
العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»

العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات

كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات
الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية

الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»

أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»

شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»
قصة وقراءتان

قصة وقراءتان
«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد

«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد
أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟

أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟
في مسألة اللغة والنص والمؤلف

في مسألة اللغة والنص والمؤلف
كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفلبين «لن تتخلى أبدا» عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي
الفلبين «لن تتخلى أبدا» عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في ...
باكستان.. محامو عمران خان يتحرّكون للطعن ضد قرار سجنه 3 سنوات
باكستان.. محامو عمران خان يتحرّكون للطعن ضد قرار سجنه 3 سنوات
إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي «تضامنا» مع انقلابيي النيجر
إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي «تضامنا» مع ...
4 قتلى في انهيار مبانٍ بإيران
4 قتلى في انهيار مبانٍ بإيران
بابا الفاتيكان إلى مرسيليا سبتمبر المقبل في زيارة خاصة بملف الهجرة
بابا الفاتيكان إلى مرسيليا سبتمبر المقبل في زيارة خاصة بملف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»
بلينكن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية «غير مقبول»...
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه...
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية ......
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
المزيد
الجيش الروسي يعلن تقدمه 3 كلم نحو كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن تقدمه 3 كلم نحو كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا...
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان
وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان...
زعيم المعارضة الهندية راهول غادي يستعيد مقعده النيابي
زعيم المعارضة الهندية راهول غادي يستعيد مقعده النيابي...
بابا الفاتيكان إلى مرسيليا سبتمبر المقبل في زيارة خاصة بملف الهجرة
بابا الفاتيكان إلى مرسيليا سبتمبر المقبل في زيارة خاصة بملف ......
4 قتلى في انهيار مبانٍ بإيران
4 قتلى في انهيار مبانٍ بإيران...
المزيد