الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الناطقة باسم الجيش الأوكراني لوكالة «فرانس برس» أن كييف تفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآتها لتصدير الحبوب من الضربات الروسية، في وقت فرضت موسكو حصاراً «على غالبية موانىء» البلاد.

وقالت الناطقة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية ناتاليا غومينيوك، «نحتاج إلى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي يستخدمها العدو ضدنا».

- روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه جرى استهداف «مدرجات طيران ومراكز إشراف ونشر تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومشاغل تجميع ومواقع تخزين للمسيّرات البحرية كما للصواريخ، وأسلحة ومعدات عسكرية جرى الحصول عليها من بلدان أوروبية والولايات المتحدة».