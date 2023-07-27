  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 04:08 مساء
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
لحظة إصابة ميناء أوديسا بصواريخ روسية، 23 يوليو 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أن ضرباته استهدفت مدرجات طيران أوكرانية ومنشآت لتخزين أسلحة حصلت عليها كييف من حلفائها الغربيين، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه جرى استهداف «مدرجات طيران ومراكز إشراف ونشر تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومشاغل تجميع ومواقع تخزين للمسيّرات البحرية كما للصواريخ، وأسلحة ومعدات عسكرية جرى الحصول عليها من بلدان أوروبية والولايات المتحدة».

- روسيا تعلن العثور على «آثار متفجرات» بسفينة شحن في البحر الأسود

وفي وقت سابق اليوم، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه عثر على «آثار متفجرات» على متن سفينة شحن متجهة إلى ميناء «روستوف-نا-دونو» الروسي. وأوضح أن السفينة الآتية من تركيا أبحرت في السابق إلى ميناء «ريني» الأوكراني، ومُنعت من دخول «المياه الإقليمية الروسية».

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن روسيا تدرس إمكانية شن هجمات ضد سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود، لتتهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشن هذه الهجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ...
الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري للنيجر
الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري ...
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية على منشآت الحبوب
الجيش الأوكراني يؤكد أنه غير قادر على التصدي للضربات الروسية......
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة
الأمم المتحدة تؤكد أن يوليو الجاري هو الشهر الأكثر سخونة...
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض...
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا
روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في ......
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر...
المزيد