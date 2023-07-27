روسيا تستهدف مدرجات طيران ومواقع لتخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أن ضرباته استهدفت مدرجات طيران أوكرانية ومنشآت لتخزين أسلحة حصلت عليها كييف من حلفائها الغربيين، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه جرى استهداف «مدرجات طيران ومراكز إشراف ونشر تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومشاغل تجميع ومواقع تخزين للمسيّرات البحرية كما للصواريخ، وأسلحة ومعدات عسكرية جرى الحصول عليها من بلدان أوروبية والولايات المتحدة».

- روسيا تعلن العثور على «آثار متفجرات» بسفينة شحن في البحر الأسود

وفي وقت سابق اليوم، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه عثر على «آثار متفجرات» على متن سفينة شحن متجهة إلى ميناء «روستوف-نا-دونو» الروسي. وأوضح أن السفينة الآتية من تركيا أبحرت في السابق إلى ميناء «ريني» الأوكراني، ومُنعت من دخول «المياه الإقليمية الروسية».

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن روسيا تدرس إمكانية شن هجمات ضد سفن شحن مدنية تنقل صادرات أوكرانية من الحبوب عبر البحر الأسود، لتتهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بشن هذه الهجمات.