بوتين يعد بـ«الرد» على هجوم جسر القرم ويندد بـ«عمل إرهابي» أوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بـ«الرد» على الهجوم الأوكراني الذي استهدف جسر القرم للمرة الثانية ملحقاً به أضراراً، علما بأنه وسيلة نقل استراتيجية تربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه «سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا. وزارة الدفاع تعد اقتراحات ملائمة». ودعا بوتين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على جسر القرم الاستراتيجي والذي تضرر للمرة الثانية بسبب هجوم وصفه بوتين بأنه «عمل إرهابي»، وقال بوتين «بالنظر إلى كونه الهجوم الإرهابي الثاني على جسر القرم، أنتظر اقتراحات ملموسة لتحسين أمن وسيلة النقل هذه المهمة والاستراتيجية»، وفق «فرانس برس».

وتبنت كييف، اليوم الإثنين، هجوماً ليلياً أدى إلى مقتل شخصين على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014، بينما أعلنت موسكو أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي.

هجوم باستخدام «مسيّرات بحرية»،

وتعرّض جسر القرم الذي يعدّ خط إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام «مسيّرات بحرية»، قبل ساعات من انقضاء مهلة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي جرى التوصل إليها في يوليو 2022.

روسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ الهجوم على جسر القرم

«فرانس برس»: الاستخبارات والبحرية الأوكرانية وراء الهجوم على جسر القرم

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية «اس بي يو» أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش. وأوضح المصدر أن «هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لجهاز اس بي يو والبحرية» جرى تنفيذها «بواسطة مسيّرات بحرية».

فتح تحقيق بارتكاب «عمل إرهابي»

وأكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان «قتل مدنيان هما رجل وامرأة في سيارة سياحية على الجسر» جراء الهجوم، مشيرة أيضا الى أن ابنتهما أصيبت بجروح. وأضافت الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية «حدد التحقيق ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها»، معلنة فتح تحقيق بارتكاب «عمل إرهابي».

وحمّلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «نظام كييف» مسؤولية تنفيذ الهجوم. وأفادت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان إن الهجوم وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00,05 ت غ).

ويمتد الجسر على مسافة 18 كلم ويتألف من قسمين أحدهما طرقي والآخر للسكك الحديد، ودشّنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2018 لربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمّتها عام 2014.