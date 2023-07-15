احتجاز سفينة «أوشن فايكينغ» الإغاثية بميناء إيطالي خلال استعدادها لعملية إنقاذ

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت سفينة «أوشن فايكينغ» في ميناء تشيفيتافيكيا خارج روما فيما كان من المفترض أن تبحر للبحث عن مهاجرين يحتاجون للإنقاذ في البحر المتوسط أمس الجمعة، بسبب نزاع بيروقراطي مع السلطات الإيطالية، مما ترك مزيدًا من المهاجرين يكافحون وحدهم للنجاة.

وقالت الناطقة باسم منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» غير الحكومية التي تستأجر سفينة «أوشن فايكينغ» للإغاثة الإنسانية كلير جوشا خلال جولة في السفينة «كان علينا أن نكون في البحر حاليًا». وأضافت «بصراحة، الوضع صعب قليلًا»، بحسب «فرانس برس».

تلقت سفينة «أوشن فايكينغ» الأمر بالعودة إلى ميناء تشيفيتافيكيا حيث أنزلت 57 مهاجرًا مؤخرًا، وبعد سبع ساعات من التفتيش الثلاثاء، احتجزت سلطات الميناء السفينة بسبب ما تعتبر «إس أو إس ميديتيرانيه» أنه «تفسير مقيّد» لمعايير سلامة السفن.

وجدت السلطات أنه لا يوجد عدد كافٍ من أفراد الطاقم المعتمدين لتشغيل أطواف النجاة، رغم أنها تحتوي على أكثر من الكمية المطلوبة من الأطواف.

- السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

- تونس تطلب تضامن الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير القانونية

- بينهم قصر.. «أوشن فايكينغ» تنقذ 106 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

لم تُطرح هذه المشكلة أبدًا خلال سبع عمليات تفتيش سابقة على مدى السنوات الأربع الماضية، بحسب جوشا. وأضافت أن ذلك يمثل أحدث عقبة في طريق الجمعية الخيرية من قبل السلطات الإيطالية.

إطلاق النار على عناصر الإغاثة

في سفينة إنقاذ المهاجرين فراغ يذكّر بانتظام بغياب من يجب إنقاذهم من البحر. وقالت جوشا، مشيرة إلى سطح خشبي يبلغ طوله 69 مترًا، «عندما يكون لدينا 400 شخص، لدينا للأسف أشخاص ينامون هنا أيضًا».

واجهت سفينة «أوشن فايكينغ» وسفن أخرى تحديات متزايدة خلال إنقاذ مهاجرين هذا العام. وأجبر قانون جديد أصدرته الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة سرى مفعوله في يناير، سفن الإنقاذ على الرسو في موانئ محددة غالبًا ما تكون بعيدة وتتطلّب الإبحار لأيام إضافية. أدّى ذلك إلى ارتفاع تكاليف العملية اليومية لسفينة «أوشن فايكينغ» إلى 24 ألف يورو تقريبًا بدلًا من 14 ألف يورو سابقًا، وفق جوشا.

يوم الجمعة الماضي، أثناء عملية إنقاذ 11 مهاجرًا، قالت جوشا إن خفر السواحل الليبي أطلق النار على مسافة قريبة من قارب إنقاذ مطاطي يقلّها هي وطاقم «أوشن فايكينغ» ومهاجرين.

وأضافت «حياتنا معرّضة للخطر ... يجب ألا نكون مستهدفين»، داعية إلى مزيد من الشفافية والمحاسبة لخفر السواحل الليبي الذين يمنحهم الاتحاد الأوروبي «الملايين، ويدرّبهم ويعطيهم قواربَ ... ثمّ نرى هذه القوارب في أيدي ميليشيات بعد ثلاثة أسابيع». وقالت أيضًا «كأنّ العالم مقلوب رأسًا على عقب. نحن عاملو إغاثة لكننا مع ذلك نتعرّض لإطلاق النار ويجري احتجازنا».

معالجة تضخم أعداد المهاجرين

في صقلية في الجنوب، اختتم المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» هانز ليتينز زيارة لإيطاليا استمرت يومين بالتطرّق إلى معالجة تضخم أعداد المهاجرين.

بالحديث مع صحفيين، شدد على ضرورة «البحث عن شراكات تمنع المغادرين لأن المهاجرين ليسوا على دراية بمخاطر العبور. فهم يصعدون أحيانًا تحت تهديد السلاح». على السطح الرئيسي لسفينة «أوشن فايكينغ»، الجناح الطبي مقفر، وكذلك الغرفة الصغيرة حيث تلتقي قابلة متخصصة في العنف الجنسي بالمهاجرات.